Слідчі оголосили підозру раніше судимому тернополянину за вчинення грабежу

Зловмисник відкрито викрав товар з магазину, а коли касир намагався завадити йому, штовхнув його і втік.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від адміністрації одного з торгових закладів, що в обласному центрі. Невідомий зловмисник відкрито викрав товар, завдавши значної матеріальної шкоди.

Зі слів касира, він помітив злочинні дії незнайомого чоловіка, намагався зупинити його, однак зловмисник штовхнув його, вибив двері та втік з місця злочину.

Поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру, 1977 року народження. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі оголосили фігуранту підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На період розслідування зловмисник перебиватиме під домашнім арештом.