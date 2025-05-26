Названо найбільшого роботодавця Тернопільщини

«Опендатабот» створив рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку подають до Держстату. Найбільшим роботодавцем усієї країни стала «Укрзалізниця», яка має 178 616 працівників.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані «Опендатабот».

За даними аналітиків, крім «Укрзалізниці», найбільшими роботодавцями України є АТБ-Маркет, «Газорозподільні мережі України», «Укрпошта», «Сільпо», «Нова пошта», «Енергоатом», «Ліси України», «Укрнафта» і «Укргазвидобування».

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ «СЕ Борднетце-Україна». Компанія має 3,5 тисячі робітників. Проте за останній рік працівників поменшало на 13,3 відсотка.