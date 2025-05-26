Експерти разом зі слідчими поліції встановлюють причини пожежі у Тернополі

Упродовж кількох годин пожежники боролися з масштабною пожежею, яка виникла у Тернополі 23 травня на вулиці Об’їзна. Горів продуктовий супермаркет. Загальна площа загоряння – майже 1500 квадратних метрів, оскільки вогонь перекинувся ще й на сусіднє приміщення.

Потерпілих у пожежі не було. Фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Тернопільській області спільно із працівниками пожежно-рятувальної служби оглянули місце пожежі.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції перевіряють усі обставини, які могли спровокувати займання, а також спілкуються з очевидцями події.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.