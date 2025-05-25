З полону повернулися ще троє захисників з Тернопільщини

24 травня з російського полону повернулися ще троє жителів Тернопільщини. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. Це вже другий день великого обміну, під час якого вдалося звільнити нову групу українських військових.

«Вітаємо вдома, наші Герої! Дякуємо за мужність!» — зазначив В’ячеслав Негода.

Днем раніше, 23 травня, з полону звільнили п’ятьох жителів області. За словами начальника ОВА, усі вони вже на українській землі.

«Наші вдома!» — написав він.

Також посадовець подякував Президенту України та його команді за постійну роботу над поверненням захисників і висловив сподівання, що кожна українська родина дочекається своїх рідних.

У межах загальнонаціонального обміну 24 травня в Україну повернулися 75 оборонців, серед яких — прикордонники, нацгвардійці, військові ЗСУ та бійці ВМС. Серед звільнених — учасники оборони «Азовсталі», Острова Зміїний, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Багато з них — поранені, контужені або з ампутаціями.