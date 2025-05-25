Велосипедні крадіжки: як не стати жертвою?

З настанням теплої пори року все більше людей пересідають на велосипеди. Проте разом з активним велосезоном зростає й кількість крадіжок двоколісного транспорту. Поліцейські закликають бути уважними та дбати про безпеку свого майна.

Найчастіше велосипеди викрадають із під’їздів, дворів або просто з вулиць, де транспорт залишають без нагляду. У зоні ризику – навіть ті велосипеди, що пристебнуті ненадійними замками чи прикріплені до кволих конструкцій.

Щоб не стати жертвою зловмисників, дотримуйтеся простих порад:

Не залишайте двоколісний транспорт без нагляду, навіть якщо відходите лише на кілька хвилин;

Використовуйте надійні замки – U-подібні, ланцюгові або тросові з сертифікатами безпеки;

Прикріплюйте велосипед до міцних, нерухомих конструкцій: металевих стійок, стовпів або спеціальних велопарковок.

За можливості – зберігайте двоколісник у квартирі, гаражі або приміщеннях із відеоспостереженням;

Маркуйте велосипед, зберігайте його фото, серійний номер та інші ідентифікаційні дані.

Не купуйте велосипеди з рук без документів – можливо, це крадене майно.

Якщо ж вам велосипед викрали – негайно зверніться до поліції.

Ваша уважність – найкращий захист!