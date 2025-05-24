Увага! Фейкова розсилка від імені Головного управління ДПС у Тернопільській області

Протягом останніх днів зафіксовано масову розсилку електронних листів із використанням фейкової адреси, що імітує офіційне листування Головного управління ДПС у Тернопільській області.

У повідомленнях, зокрема, йдеться про нібито проведення податковою службою фінансових перевірок платників податків на території області. Зловмисники закликають одержувачів ознайомитися з деталями у вкладенні до листа.

Застерігаємо! Не відкривайте вкладення, адже вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення або сприяти несанкціонованому доступу до ваших пристроїв.

Такі листи надсилаються з підміною адреси електронної пошти, мають зовнішні ознаки офіційної кореспонденції та вводять одержувачів в оману, імітуючи повідомлення від імені представників податкової служби.

Нагадуємо:

– ДПС України не розсилає службову інформацію через електронну пошту із вкладеннями без підтвердженого запиту.

– У листуванні не використовуються особисті номери телефонів посадових осіб для контактів.

Пам’ятайте про кібергігієну:

– не відкривайте вкладення з підозрілих або навіть відомих на перший погляд адрес без підтвердження;

– перевіряйте справжність відправника;

– будьте обачні у поводженні з електронною поштою.