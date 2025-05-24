У тернопільській гімназії відкрили стелу Героям України

У Тернопільському академічному ліцеї «Українська гімназія» імені Івана Франка урочисто відкрили стелу на честь Героїв України. Меморіал присвячено випускникам гімназії і технічного ліцею та батькам нинішніх учнів, які віддали своє життя за незалежність нашої держави.

На стелі викарбувані імена 18 героїв – Юрія Горайського, Андрія Питака, Ярослава Марківа, Тараса Мазура, Сергія Заблоцького, Віталія Сусленка, Мирослава Сидора, Павла Матлашевського, Руслана Зазуляка, Олександра Пришляка, Віктора Рихлевича, Миколи Погорілого, Юрія Шаманського, Сергія Бойко, Михайла Загурського, Тараса Щирби, Богдана Шевчука, Тараса Польного. Пам’ятний знак став символом вдячності та пошани до тих, хто пожертвував найціннішим заради свободи майбутніх поколінь.

Ініціатор встановлення стели – директор гімназії Микола Федоруч. Авторкою та дарувальницею пам’ятної композиції є мама одного із учнів гімназії Марія Строєвус.

Адміністрація гімназії та присутні на відкритті родини загиблих героїв подякували за важливий жест пам’яті та підтримки. У закладі зазначають, що стела слугуватиме не лише місцем вшанування, а й нагадуванням молодому поколінню про ціну незалежності, про історію закладу та України, яку творили загиблі захисники.