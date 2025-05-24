Тернопільська міська рада оголосила закупівлі для військових на понад 4,8 млн грн

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати військових, оголошуючи нові закупівлі необхідного обладнання.

Так, цими днями розпочались ще три закупівлі необхідного обладнання для наших захисників, зокрема:

Такі закупівлі є важливою складовою підтримки Збройних Сил України, адже сучасні технології допомагають нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання.