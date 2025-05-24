Тернопільська міська рада оголосила закупівлі для військових на понад 4,8 млн грн

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати військових, оголошуючи нові закупівлі необхідного обладнання.
Так, цими днями розпочались ще три закупівлі необхідного обладнання для наших захисників, зокрема:
- п’яти приладів нічного бачення AGM WOLF-7 PRO NL1 або еквіваленту на загальну вартість 594 700 грн;
- п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну вартість 1 283 800 грн;
- п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну вартість 1 284 000 грн;
- 15 планшетів OUKITEL RT7 або еквіваленту на загальну вартість 184 000 грн;
- п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну вартість 1 284 000 грн;
- три квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro або еквіваленту на загальну вартість 252 800 грн.
Такі закупівлі є важливою складовою підтримки Збройних Сил України, адже сучасні технології допомагають нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання.