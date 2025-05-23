Запрошуємо юних тернополян та гостей міста взяти участь перегонах «Круті віражі»

31 травня, з нагоди Дня Захисту дітей, на території парку «СОПІЛЬЧЕ» відбудуться дитячі перегони «Круті віражі».

До участі запрошуються діти віком від 0 до 9 років. Змагання проходитимуть у кількох форматах — у повзунках, на біговелах, самокатах та велосипедах. Хлопці та дівчата змагатимуться в окремих вікових категоріях, а траси підібрані відповідно до можливостей кожного учасника – від 10 до 500 метрів.

Реєстрація учасників розпочнеться о 15:00 год. Початок стартів — о 16:00 год.

Обов’язкові умови участі:

попередня реєстрація, яка проводиться у визначеній віковій категорії та лише в одному обраному виді транспорту;

наявність захисного шолому;

наявність справного транспортного засобу.

Реєстрація триватиме до 30 травня за посиланням, або за Qr-cod на афіші заходу.

Переможців буде визначено відповідно по кожній віковій категорії серед дівчаток та хлопчиків окремо, а також по кожному виду транспорту.