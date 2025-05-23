У Тернополі неповнолітній мотоцикліст та його 14-річна пасажирка потрапили до лікарні після ДТП

Дві автопригоди з потерпілими зареєстрували працівники поліції на Тернопільщині 23 травня. Восьмеро осіб самозвернулися за меддопомогою, а неповнолітніх до лікарні госпіталізувала бригада швидкої. За даними фактами відкриті кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Порушення правил проїзду перехрестя – одна з причин автотрощі, яка трапилася близько 7:00 поблизу села Ліски. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці ДТП встановила, що на перехресті нерівнозначних доріг «Збараж-Хомівка» водій MERCEDES BENZ 308D, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не виконав вимоги дорожнього знаку «Дати дорогу». Як наслідок – він не пропустив FORD S-MAX, створив аварійну ситуацію і після цього перекинувся. На момент аварії в бусі було 18 пасажирів. Трьом з них надали меддопомогу без госпіталізації.

Близько 20:40 в Тернополі на вулиці Микулинецька, неподалік авторинку, зіткнулися автомобіль та мотоцикл. За попередньою інформацією, водій AUDI Q5, здійснюючи маневр повороту, допустив наїзд на мотоцикліста, який рухався головною дорогою. 17-річного кермувальника мототранспорту та його пасажирку 2011 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюватиме у ході досудового розслідування слідчо-оперативна група поліції.