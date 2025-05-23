Тернопіль передав військовослужбовцям 35-го стрілецького батальйону квадрокоптери та зарядні станції на понад пів мільйона гривень

Днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову допомогу для захисників з 35-го стрілецького батальйону від Тернопільської громади.

Зокрема, місто закупило та передало:

2 квадрокоптери DJI Mavic 3 на загальну суму 159 800 грн;

2 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro на загальну суму 137 599 грн 40 коп;

10 зарядних станцій BYD Electronics G1200 на загальну суму 258 000 грн.

Загальна вартість переданої допомоги склала 555 399 грн 40 коп. Уся техніка придбана в межах програми «Обороноздатність» з метою забезпечення військових необхідними засобами для успішного виконання бойових завдань на фронті.

«Маю за честь передати нашим захисникам із 35-го стрілецького батальйону сучасну техніку, по яку вони зверталися. Це саме те, що необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Нехай ця техніка служить нашим військовим і допомагає їм захищати українську державність на східних кордонах. Щиро дякую кожному, хто працює, сплачує податки і тим самим дає можливість за кошти міського бюджету закупляти та передавати техніку для наших захисників», – зазначив міський голова Сергій Надал.