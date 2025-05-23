Смерть на підприємстві: слідчі поліції встановлюють обставини нещастя

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 ККУ), розслідують працівники Тернопільського райуправління поліції.

Повідомлення про смерть 61-річного чоловіка на спецлінію “102” надійшло 22 травня близько 16:20. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий приїхав на підприємство за товстостінними металевими трубами. Під час завантаження обладнання обірвався гак на крані й труби впали на водія вантажівки. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

Що стало причиною нещастя, встановлюють працівники поліції. Триває слідство.