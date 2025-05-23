Продаж автозапчастин без реєстрації: на Тернопільщині викрито факти нелегальної онлайн-торгівлі

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує системну роботу з виявлення тіньового бізнесу. Особливу увагу фахівці приділяють інтернет-торгівлі – сфері, що стрімко зростає, але не завжди дотримується вимог законодавства.

У квітні податківці зафіксували випадки нелегального продажу автозапчастин через популярні онлайн-платформи. Порушники регулярно отримували прибуток, однак не були зареєстровані як суб’єкти господарювання, що є прямим порушенням законодавства.

За результатами фактичних перевірок складені протоколи про адміністративні правопорушення.

У податковій наголошують: ведення бізнесу без реєстрації – це не лише ухилення від податків, а й загроза економічній безпеці держави. В умовах війни, коли кожна гривня бюджету критично важлива для фінансування оборони, медицини, соціальних програм та відновлення інфраструктури, тіньова економіка – це пряма шкода країні.

Нелегальні продавці створюють нерівні умови для легальних підприємців, які сумлінно сплачують податки та забезпечують працевлаштування й соціальні гарантії. До того ж, у «тіні» відсутній контроль за якістю товарів, захист прав споживача та відповідальність перед законом.

Податкова служба закликає всіх підприємців працювати легально, прозоро та відповідально. Легалізація бізнесу – це не лише виконання обов’язку перед державою, а й реальний внесок у стійкість економіки та майбутнє України.