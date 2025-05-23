Поліцейські склали адмінпротокол на жителя Збаража за завідомо неправдивий виклик спецслужб

Фігурант зателефонував до поліції та повідомив про незаконне заволодіння його транспортним засобом невідомими особами. Проте цей факт не підтвердився.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Збаража про те, що у нього викрали автомобіль. Прибувши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група виявила машину заявника в гаражі. Як встановили правоохоронці, напередодні чоловік сам залишив її там, але, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, забув про це.

На чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за неправдивий виклик спецслужб (ст. 183 КУпАП). За вчинення такого правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

Поліцейські закликають громадян бути свідомими та не телефонувати на спецлінію 102 заради розваги або з завідомо неправдивими повідомленнями. На кожне звернення правоохоронці змушені реагувати та перевіряти інформацію, що потребує значних ресурсів часу і людських зусиль — у той час, коли допомога може бути справді необхідна тим, хто перебуває в реальній небезпеці.