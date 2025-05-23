Найближчими днями на Тернопільщині очікують грози та значні дощі

Погода буде хмарною 24 травня. Вночі очікують значні дощі та грози. Вдень також прогнозують невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області становитиме вночі 6 – 11° тепла, вдень 10 – 15° тепла; по Тернополю вночі 8 – 10° тепла, вдень 12 – 14° тепла.

«Попередження про метеорологічні явища у Тернопільській області та Тернополі. Ввечері 23 травня та вночі 24 травня значні дощі (15 – 49 мм, в селенебезпечних районах 15 – 29 мм), грози. Перший рівень небезпечності, жовтий», – зазначили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

25 травня прогнозують дощі та хмарну погоду. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

26 травня також буде хмарно, невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11° тепла, вдень 13 – 18° тепла.