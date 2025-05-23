“Мені після полону не щастило на щирі стосунки”. Морпіх Діанов розповів про свою нову обраницю

Морський піхотинець, захисник Маріуполя Михайло Діанов планує жити зі своєю новою обраницею Мирославою в будинку, зведення якого триває на березі озера в Тернополі. Про це він розповів в інтерв’ю, яке 16 травня опублікували на сайті hromadske.

За словами Діанова, з Мирославою він випадково зустрівся восени 2024 року. Він розповів, що його обраниця працює в обленерго й виховує сина від першого шлюбу.

“Мені після полону не щастило на щирі стосунки. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов із телевізора – у TikTok ролик зі мною виставити, фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен, – розповів він. – А з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі”.