ДНК-дослідження ексгумованих у Пужниках на Тернопільщині останків триватимуть 2-3 місяці – Наджос

ДНК-дослідження ексгумованих у Пужниках останків триватимуть 2-3 місяці.

Про це повідомив під час брифінгу у Тернополі заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Як нам сказали фахівці, попередньо ДНК-дослідження ексгумованих у Пужниках останків триватимуть 2-3 місяці. Орієнтовно наприкінці літа ми будемо готуватися до перепоховання”, – зазначив Андрій Наджос.

Він додав, що науковці ще працюють і немає остаточних даних щодо статі віднайдених останків.

“Ми бачимо певне неспівпадіння з озвученими польською експедицією даними. Для того, щоб ми точно встановили приналежність – жіноча, чоловіча стать, дитина, причина смерті, потрібні додаткові роботи судмедекспертів, антропологів. Такі роботи ще тривають і ще є певні суперечності, які ми хотіли б узгодити не на політичному рівні, а на експертному рівні. Тому це просто предмет для переговорів на рівні фахівців.”, – зазначив Андрій Наджос.

Віднайдені під час ексгумації у Пужниках останки могли бути поховані у різний період.

“Це поховання на старому кладовищі. І були знайдені останки під корінням старого дерева. Вік дерева може бути довший, ніж вік поховання людей. Тобто когось поховали у 1945 році, а когось могли поховати у 30-х роках. Це могли бути звичайні цивільні поховання, які були у трунах. Просто це територія кладовища. І жертви Другої світової війни могли бути поховані на старих могилах.

Як повідомляв Укрінформ, ексгумаційні роботи у Пужниках на Тернопільщині розпочалися 24 квітня. У розкопках брали участь українські й польські фахівці. Від України в ексгумації брала участь команда спеціалізованої установи «Волинські старожитності», яку очолює Аліна Харламова, від польської сторони – науковці з Поморського медичного університету в Щецині та представники фонду «Свобода і демократія».

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Під час ексгумаційних робіт у Пужниках українсько-польська експедиція виявила останки 42 людей. Їх перепоховають влітку на території села Пужники.

Переговори між Україною та Польщею щодо проведення ексгумаційних робіт тривали з минулого року. Наприкінці листопада 2024 року під час спільної пресконференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги було оголошено про скасування мораторію на пошук та ексгумацію останків громадян Польщі, похованих на території України, який діяв з 2017 року. 8 січня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало згоду на ексгумацію у Пужниках. Черговий етап спільних пошуково-ексгумаційних робіт має відбутися у Польщі.