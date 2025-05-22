У Тернополі нагородили переможців змагань юних рятувальників

У Тернополі відбулося нагородження переможців збору-змагань юних рятувальників міста Тернополя «Школа безпеки». Захід відбувається вже близько 15-ти років і присвячений пам’яті Леоніда Кудринського – учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, почесного громадянина міста Тернополя.

Цьогоріч участь у змаганнях взяли 176 учнів із 22 закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради. Вони показали чудові результати і високий рівень підготовки, долаючи комбіновану відстань, що була сформована з елементів дистанції окремих видів змагань багатоборств рятувальників України.

За підсумками змагань перемогу здобули:

1 місце – команда юних рятувальників Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола: Володимир Славський, Ольга Стогній, Світлана Притис, Аліна Левковська, Іван Кутрань, Василь Пигій, Богдан Собчук, Софія Рибун (тренери – Вадим Ляска, Галина Біда);

2 місце – команда Тернопільського класичного ліцею: Вероніка Атаманець, Дарина Жесньовська, Андрій Залеський, Марʼяна Салюк, Анастасія Гоменюк, Христина Ковальчук, Марк Леткий, Олександра Береш (тренерки – Наталія Остапенко, Юлія Пилипенко);

3 місце – команда Тернопільського академічного ліцею «Генезис» : Аристарх Корф, Дмитро Іваніцький, Артур Чоповський, Наталія Ковальковська, Адріана Мартишевська, Вадим Луник, Зоряна Коханюк, Ярослав Тимченюк (тренери Ігор Клапоущак, Андрій Івегеш).

Переможців нагороджено пам’ятними кубками та грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Окрім того, для учнів провели екскурсію однією із пожежних частин міста та ознайомили із особливостями роботи рятувальників.