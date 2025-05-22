У Тернополі на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола – Івана Франка – Миколая Коперника буде ускладнений рух

У Тернополі з 21 травня розпочинаються ремонтні роботи на ділянці інженерних мереж по вулиці В’ячеслава Чорновола, в районі перехрестя з вулицями Івана Франка та Миколая Коперника. У зв’язку з цим на вказаній ділянці буде частково ускладнений рух транспорту.

Роботи триватимуть до 15 червня, за умови сприятливих погодних умов. Під час виконання робіт передбачено заміну аварійних ділянок каналізаційної та дощової мережі.

Просимо водіїв та пішоходів бути уважними під час руху та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків.