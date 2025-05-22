Троє учасників організованої злочинної групи постануть перед судом за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами на майже два мільйони гривень

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо трьох осіб, котрі налагодили схему реалізації автомобілів, ввезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та благодійних організацій.

Викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно із співробітниками департаменту контррозвідки СБУ. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури

Було встановлено, що організував шахрайську схему житель Львівської області, взявши у спільники жителя Чортківського району та хмельничанина. Зловмисники за допомогою підроблених документів, отриманих від благодійних організацій, протягом 2023-2024 років завозили на територію України автомобілі в якості гуманітарної допомоги, відтак реалізовували їх через інтернет ресурси. Доведено, що таким способом зловмисники продали вісім транспортних засобів за ціною від двох з половиною до семи з половиною тисяч доларів. Внаслідок таких махінацій до державного бюджету не було сплачено майже два мільйони гривень.

Усіх трьох учасників ОЗГ обвинувачено у скоєнні шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинене організованою злочинною групою – ч.3 ст.28, ч.2 ст.222 КК України.