Тернопільська міська рада спрямувала кошти на придбання обладнання двом медзакладам

Два медичні заклади у Тернополі отримають додаткове фінансування з бюджету громади на придбання обладнання. Загальна сума спрямованих коштів 303 000 гривень.

Відповідно до рішення грошову допомогу виділено:

Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» – в сумі 268 000 гривень на придбання 10 кондиціонерів та двох холодильників в палати відділеннь ортопедії, нейрохірургії з рентгеноендоваскулярними технологіями, отоларингології, офтальмології.

Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради – в сумі 35 000 гривень на придбання фізіодиспенсеру для надання стоматологічної допомоги дитячому населенню.