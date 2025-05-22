Тернопільська міська рада передасть військовим частинам обладнання на понад 5,3 мільйона гривень

21 травня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було прийнято рішення про передачу матеріальних цінностей на баланс військових частин з метою посилення обороноздатності. Загальна вартість переданого майна становить 5 348 774 грн.

До переліку техніки та обладнання увійшли:

чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 888 750 грн;

два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;

два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;

квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 222 187,50 грн;

два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;

три квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 666 562, 50 грн;

два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;

квадрокоптер DJI Matrice 30T на загальну вартість 270 000 грн;

10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise на загальну вартість 1 163 774 грн;

три засоби радіоелектронної боротьби 2П на загальну вартість 360 000 грн.

Передача цього обладнання дозволить військовим ефективніше виконувати бойові завдання, оперативніше реагувати на загрози та зберігати життя захисників.