Тернопільська міська рада передасть військовим частинам обладнання на понад 5,3 мільйона гривень

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21 травня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було прийнято рішення про передачу матеріальних цінностей на баланс військових частин з метою посилення обороноздатності. Загальна вартість переданого майна становить 5 348 774 грн.

До переліку техніки та обладнання увійшли:

  • чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 888 750 грн;
  • два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;
  • два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;
  • квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 222 187,50 грн;
  • два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;
  • три  квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 666 562, 50 грн;
  • два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal на загальну вартість 444 375 грн;
  • квадрокоптер DJI Matrice 30T на загальну вартість 270 000 грн;
  • 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise на загальну вартість 1 163 774 грн;
  • три засоби радіоелектронної боротьби 2П на загальну вартість 360 000 грн.

Передача цього обладнання дозволить військовим ефективніше виконувати бойові завдання, оперативніше реагувати на загрози та зберігати життя захисників.

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