Наркотики у варенні: на Тернопільщині поліцейські перехопили посилку з забороненими речовинами

Працівники поліції спільно з черговими ДП «Чортківська УВП №26» роблять усе можливе, аби не допустити потрапляння наркотичних речовин до установи виконання покарань. Зловмисники періодично намагаються передавати заборонені речовини через поштові відправлення. Вони використовують найрізноманітніші методи — від маскування в харчових продуктах до сховків у особистих речах.

20 травня черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки у консервації, а саме – в домашньому варенні. Посилка адресувалася одному із засуджених, який відбуває покарання за майнові злочини.

Речовину невідомого походження відправники загорнули в п’ять поліетиленових мішечків. Проте до одержувача “солодка” передача не дійшла. Її вилучили та направили на експертизу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. За даним фактом відкрите провадження згідно з частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.