На Тернопільщині судитимуть селищного голову за отримання неправомірної вигоди

На лаві підсудних опинився голова однієї з об’єднаних територіальних громад Чортківського району. Його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди.

Заходи із викриття протиправної діяльності посадовця проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що селищний голова, використовуючи своє службове становище, пообіцяв приватному підприємцю сприяння у швидкому та безперешкодному винесенні на розгляд сесії селищної ради питання щодо укладення договору оренди земельної ділянки. Зокрема, йшлося про позитивне вирішення цього питання та подальше підписання відповідного рішення і договору. Вартість такої «послуги» оцінив у 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали посадовця після отримання ним обумовленої суми відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідчі ГУНП завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.