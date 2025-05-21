«Видають себе за працівників банків і обдурюють людей»: поліцейські застерігають від телефонних шахраїв

Мешканці Тернопільщини знову потерпають від псевдопрацівників банків, які «перевіряють рахунки», «блокують підозрілі операції» або ж «оновлюють безпеку банківської системи». Насправді ж – просто забирають гроші довірливих людей.

Протягом останніх днів до правоохоронців надійшло кілька заяв від жителів області, які стали жертвами подібних афер.

24-річна тернополянка повідомила, що до неї через месенджер Telegram написала невідома особа, яка представилася співробітником банку. Під приводом «перевірки стану рахунку» жінку переконали перерахувати кошти на «резервну картку банку». Внаслідок цього вона втратила майже 9000 гривень.

Інша потерпіла – 55-річна мешканка Микулинецької громади. Їй зателефонував псевдопредставник фінансової установи. Заявниці розповіли про «підозрілу активність» на її рахунку й запропонували допомогти заблокувати шахраїв. Насправді ж аферисти самі вивідали реквізити картки та зняли з неї понад 10 000 гривень.

А 54-річна жителька селища Велика Березовиця, через телефонну розмову з нібито працівником служби безпеки банку, втратила майже 65 000 гривень. Вона повідомила конфіденційні дані та назвала код з SMS-повідомлення, вважаючи, що захищає свої кошти.

За усіма фактами шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Тривають заходи для встановлення осіб зловмисників.

Пам’ятайте:

справжні банківські працівники ніколи не запитують ваші PIN-коди, CVV-коди або паролі з SMS;

не переходьте за підозрілими покликаннями з месенджерів та не встановлюйте «банківські додатки» за вказівкою незнайомців;

перевіряйте інформацію, звертаючись до офіційних номерів вашого банку.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.