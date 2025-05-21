Вони поруч, щоб захистити: офіцери служби освітньої безпеки працюють у навчальних закладах області

Школа – це не лише місце, де діти здобувають знання. Це простір, у якому має бути безпечно, спокійно та комфортно. Саме над цим щодня працюють офіцери служби освітньої безпеки.

Поліцейських можна побачити в коридорах навчальних закладів, на шкільних подвір’ях, у класах – але не з перевірками чи зауваженнями, а з живим спілкуванням, порадами та щирою підтримкою. Вони знають, як говорити з дітьми про складне – простою та зрозумілою мовою.

Як бути уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху?

Як розпізнати прояви булінгу, протистояти йому та не стати агресором чи жертвою?

Яка відповідальність передбачена за зберігання наркотичних речовин і чому варто сказати тверде «ні»?

Як діяти безпечно в інтернеті, захищати свої персональні дані та не піддаватися на шахрайські схеми?

Як розпізнати спроби маніпуляцій, інформаційного впливу чи вербування з боку ворожих спецслужб?

Про все це школярам регулярно розповідають правоохоронці. Вони поруч не лише тоді, коли щось сталося, а насамперед – щоб цього не допустити. Саме тому офіцери служби освітньої безпеки – це не просто поліцейські, а наставники, які допомагають дітям зростати свідомими, обізнаними та сильними в безпечному середовищі.