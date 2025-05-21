Топ-5 галузей-лідерів Тернопільщини за сплатою податків

Упродовж січня-квітня цього року економіка Тернопільщини продемонструвала стабільну динаміку зростання – п’ять провідних галузей регіону забезпечили 4 млрд 433,2 млн гривень податкових надходжень до зведеного бюджету. Це становить 69,7% усіх надходжень, що вкотре підкреслює їх ключову роль у фінансовій стійкості краю.

Лідери податкових надходжень:

– Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів

Сплачено: 1 млрд 68,8 млн грн

Зростання: на 249,6млн грн (+30,5%)

Частка в бюджеті: 16,8%

– Державне управління, оборона та обов’язкове соціальне страхування

Сплачено: 1 млрд 61,8 млн грн

Зростання: на 5 млн грн (+0,5%)

Частка в бюджеті: 16,7%

– Сільське, лісове та рибне господарство

Сплачено: 961,6 млн грн

Зростання: на 352,7 млн грн (+57,9%)

Частка в бюджеті: 15,1%

– Переробна промисловість

Сплачено: 960 млн грн

Зростання: на 331,4 млн грн (+52,7%)

Частка в бюджеті: 15,1%

– Транспорт, логістика, пошта та кур’єрська діяльність

Сплачено: 381,1 млн грн

Зростання: на 31,3 млн грн (+8,9%)

Частка в бюджеті: 6%

Позитивні результати надходжень є яскравим свідченням активної позиції бізнес-спільноти Тернопільщини, її відповідального ставлення до виконання податкових зобов’язань. Податкова служба висловлює вдячність усім платникам податків, які забезпечують фінансову стабільність, обороноздатність держави, реалізацію соціальних програм, розвиток інфраструктури та підтримку громад.

Разом ми формуємо сильну економіку, в основі якої прозорість, довіра та відповідальність.