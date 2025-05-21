Ще 41 військовослужбовець з Тернополя отримає одноразову допомогу на лікування та реабілітацію

У Тернополі продовжують підтримувати захисників, які потребують медичної допомоги після поранень. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради Тернополя ухвалено рішення про надання одноразової матеріальної допомоги ще 41 військовослужбовцю з Тернополя на лікування та реабілітацію.

Згідно із документом кожен захисник отримає по 15 000 гривень, а загальна сума виплат становить 615 000 грн. Від початку 2025 року таку фінансову підтримку вже отримали 170 військовослужбовців, а у 2024 році виплати були надані 295 захисникам.

Нагадаємо, що одноразову допомогу на лікування та реабілітацію можуть отримати тернопільські військовослужбовці, які брали чи беруть участь у бойових діях або забезпеченні оборони України, отримали поранення, контузію, травму чи каліцтво та потребують лікування.

Подати документи на отримання допомоги можна у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Додамо, за додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.