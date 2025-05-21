На Тернопільщині військовий намагався «продати» довідку про непридатність за $25 000

На Тернопільщині ДБР затримало військовослужбовця, який за 25 тис. доларів обіцяв оформити документи про непридатність до військової служби ухилянту. Затримання відбулося під час передачі частини суми – 5 тис. доларів.

Як повідомили у середу, 21 травня, у теруправлінні ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, наприкінці 2024 року солдат запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

«Свої послуги військовий оцінив у 25 тисяч доларів США – 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки – прискоренням мобілізації», – йдеться в повідомленні ДБР.

Під час одержання частини обумовленої суми у розмірі 5 тис. доларів підозрюваного затримали правоохоронці. Затриманому солдату одного із батальйонів повідомили підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.