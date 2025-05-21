На Тернопільщині депутат райради напідпитку на смерть збив військового

Тернопільською обласною прокуратурою повідомлено про підозру жителю Кременецького району, депутату районної ради, у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, ДТП скоєне 19 травня 2025 року о 19 год. 30 хв. у с. Старий Вишнівець Кременецького району. Водій «Mitsubishi Сolt, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив занос автомобіля, виїхавши на зустрічну смугу руху й узбіччя, де збив пішохода – військового, який перебував поблизу свого авто «ВАЗ 2109». Внаслідок ДТП пішохід, помер від отриманих тілесних ушкоджень на місці аварії.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Росзлідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.