На базі 11-ти закладів освіти у Тернополі запрацюють літні табори для учнів

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На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено мережу таборів з денним перебуванням, тимчасово утворених на базі закладів освіти. Відповідне рішення прийнято з метою забезпечення повноцінного відпочинку та зайнятості дітей в літній період у Тернополі та громаді.

Зокрема, на базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів будуть організовані дитячі табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, літні мовні школи. У таборах буде передбачено триразове харчування.

За детальнішою інформацією батькам необхідно безпосередньо звертатися до даних навчальних закладів.

Мережа пришкільних таборів, тимчасово утворених

на базі закладів освіти

Тернопільської міської ради

Назва закладу

Термін

Режим роботи
Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети І зміна – 02.06-06.06.2025 року

(5 робочих днів)

ІІ зміна – 09.06 – 13.06.2025

(5 робочих днів)

ІІІ зміна – 16.06 – 20.06.2025

(5 робочих днів)

ІV зміна – 23.06 – 27.06.2025

(5 робочих днів)

9.00-17.00 год.
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 І зміна – 02.06-06.06.2025 року

(5 робочих днів)

ІІ зміна – 09.06 – 13.06.2025

(5 робочих днів)

ІІІ зміна – 16.06 – 20.06.2025

(5 робочих днів)

ІV зміна – 23.06 – 27.06.2025

(5 робочих днів)

9.00-17.00 год.
Тернопільська гімназія № 30 І зміна – 02.06-13.06.2025 року

(10 робочих днів)

ІІ зміна – 16.06- 27.06.2025

(10 робочих днів)

9.00-17.00 год.
Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа 02.06 – 20.06.2025 року

(15 робочих днів)

9.00-16.00

год.
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 02.06 – 13.06.2025 року

(10 робочих днів)

09.30-13.00

год.
Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» 02.06 – 13.06.2025 року

(10 робочих днів)

09.00-13.00

год.
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов 02.06 – 13.06.2025 року

(10 робочих днів)

9.00-13.00

год.
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 02.06 – 13.06.2025 року

(10 робочих днів, учні 8-9 класів)

02.06.2025-06.06.2025

(5 робочих днів, учні 1-4 класів)

10.00-13.00

год.

09.00-13.00

год.
Відокремлений структурний підрозділ “Гімназія “Гармонія” Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола” 02.06 -18.06.2025

(13 робочих днів)

10.00-14.00 год.
Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел» І зміна 02.06-13.06.2025

(10 робочих днів)

ІІ зміна 18.08-29.08.2025

(10 робочих днів)

10.00-14.00 год.
Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» 03.06-20.06.2025

(14 робочих днів)

10.00-14.00

год.

 

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