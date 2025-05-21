На базі 11-ти закладів освіти у Тернополі запрацюють літні табори для учнів

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено мережу таборів з денним перебуванням, тимчасово утворених на базі закладів освіти. Відповідне рішення прийнято з метою забезпечення повноцінного відпочинку та зайнятості дітей в літній період у Тернополі та громаді.
Зокрема, на базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів будуть організовані дитячі табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, літні мовні школи. У таборах буде передбачено триразове харчування.
За детальнішою інформацією батькам необхідно безпосередньо звертатися до даних навчальних закладів.
Мережа пришкільних таборів, тимчасово утворених
на базі закладів освіти
Тернопільської міської ради
|
№
|
Назва закладу
|
Термін
|
Режим роботи
|
|Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети
|І зміна – 02.06-06.06.2025 року
(5 робочих днів)
ІІ зміна – 09.06 – 13.06.2025
(5 робочих днів)
ІІІ зміна – 16.06 – 20.06.2025
(5 робочих днів)
ІV зміна – 23.06 – 27.06.2025
(5 робочих днів)
|
9.00-17.00 год.
|
|Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28
|І зміна – 02.06-06.06.2025 року
(5 робочих днів)
ІІ зміна – 09.06 – 13.06.2025
(5 робочих днів)
ІІІ зміна – 16.06 – 20.06.2025
(5 робочих днів)
ІV зміна – 23.06 – 27.06.2025
(5 робочих днів)
|
9.00-17.00 год.
|
|Тернопільська гімназія № 30
|І зміна – 02.06-13.06.2025 року
(10 робочих днів)
ІІ зміна – 16.06- 27.06.2025
(10 робочих днів)
|
9.00-17.00 год.
|
|Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа
|02.06 – 20.06.2025 року
(15 робочих днів)
|
9.00-16.00
год.
|
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
|02.06 – 13.06.2025 року
(10 робочих днів)
|
09.30-13.00
год.
|
|Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»
|02.06 – 13.06.2025 року
(10 робочих днів)
|
09.00-13.00
год.
|
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов
|02.06 – 13.06.2025 року
(10 робочих днів)
|
9.00-13.00
год.
|
|Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19
|02.06 – 13.06.2025 року
(10 робочих днів, учні 8-9 класів)
02.06.2025-06.06.2025
(5 робочих днів, учні 1-4 класів)
|
10.00-13.00
год.
09.00-13.00
год.
|
|Відокремлений структурний підрозділ “Гімназія “Гармонія” Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола”
|02.06 -18.06.2025
(13 робочих днів)
|
10.00-14.00 год.
|
|Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел»
|І зміна 02.06-13.06.2025
(10 робочих днів)
ІІ зміна 18.08-29.08.2025
(10 робочих днів)
|
10.00-14.00 год.
|
|Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва»
|03.06-20.06.2025
(14 робочих днів)
|
10.00-14.00
год.