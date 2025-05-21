На базі 11-ти закладів освіти у Тернополі запрацюють літні табори для учнів

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено мережу таборів з денним перебуванням, тимчасово утворених на базі закладів освіти. Відповідне рішення прийнято з метою забезпечення повноцінного відпочинку та зайнятості дітей в літній період у Тернополі та громаді.

Зокрема, на базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів будуть організовані дитячі табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, літні мовні школи. У таборах буде передбачено триразове харчування.

За детальнішою інформацією батькам необхідно безпосередньо звертатися до даних навчальних закладів.

Мережа пришкільних таборів, тимчасово утворених

на базі закладів освіти

Тернопільської міської ради