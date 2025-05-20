У Тернополі власників покинутих автомобілів просять прибрати транспорт з вулиць

У Тернополі виявлено сім покинутих транспортних засобів, які становлять незручності та небезпеку для мешканців навколишніх будинків, а також ускладнюють роботу спецтехніки для очищення та утримання території.

Вони знаходяться за такими адресами:

вул.Тролейбусна (прибудинкова територія будинку №17) – легковий автомобіль, марки Москвич, бежевого кольору, номерний знак 355-53ТІ;

вул.Тролейбусна (прибудинкова територія будинку №17) – автомобіль мінівен Ford Ekonovan, білого кольору, номерний знак 415-34 КХ;

вул.Володимира Лучаковського, (між будинками №12 та №14) – легковий автомобіль марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, номерний знак ВО 05-99 ВО;

вул.Білецька, (прибудинкова територія будинку №16) – легковий автомобіль марки ВАЗ, синього кольору, номерний знак 022-83 ТІ;

проспект Злуки, 39 – легковий автомобіль марки Renault, білого кольору, номерний знак 362-15 ТІ;

вул.Київська (поблизу будинку №3) – легковий автомобіль марки ВАЗ 2107, білого кольору, номерний знак 049-02 ТІ;

вул.Леся Курбаса (поблизу будинку №2) – легковий автомобіль марки Ford, червоного кольору, номерний знак 377-64 ТІ.

З метою вирішення питання про переміщення вказаних автомобілів, просимо власників, чи користувачів даних транспортних засобів, або осіб, яким відома інформація про власників, звернутись в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, (м. Тернопіль, вул. Євгена Коновальця, 8 тел. +380674473186, +380674473278 (Viber)).

У випадку, якщо до 04 червня 2025 власників автомобілів не буде знайдено, виконавчим комітетом міської ради може бути прийняте рішення про примусове переміщення цих автомобілів на спеціальний майданчик чи стоянку. Для повернення автівок, власникам потрібно буде пред’явити документи про власність на транспортний засіб та сплатити затрачені кошти на перевезення та зберігання.