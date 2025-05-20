У Тернополі відбувся перший випуск Школи батьківської компетентності

У Денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, відбулася особлива подія – випуск перших учасників Школи батьківської компетентності «Простір зростання».

Цей проєкт допомагає батькам долати труднощі та будувати позитивні стосунки з дітьми. Програма «Батьківство без стресу» завершилася теплим і щирим заходом, який об’єднав учасників, тренерів та організаторів.

Випускний включав презентацію діяльності Школи, вручення сертифікатів, емоційні виступи батьків та святкову частину з приємними сюрпризами. Кожен учасник отримав подарунки та зарядився підтримкою однодумців.