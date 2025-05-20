У Тернополі відбувся Міжконфесійний конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння»

Впродовж двох днів, 17-18 травня, у Тернополі відбувався Міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння». Цьогоріч за перемогу в двох окремих категоріях – професіонали та аматори – змагалися майже півтори тисячі учасників з Тернопільщини, Рівненської та Івано-Франківської областей, зі Львова, Луцька, Житомира та Кривого Рогу.

За оцінками журі цьогоріч рівень конкурсантів був досить високим, тому і конкуренція була напруженою. Відтак володарями Гран-Прі у категорії «Професіонали» став жіночий вокальний ансамбль «ПЕРВОЦВІТ» Криворізького обласного фахового музичного коледжу. А Гран-Прі у категорії «Аматори» виборов Церковний камерний хор «CREDO» парафії Холмської Ікони Божої Матері (м. Луцьк).

Особливий приз від міського голови Тернополя Сергій Надала – мікрофони – отримали юні співачки з Тернополя Дарія Харишин та Злата Мовчко.

Нагадаємо, що Міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння» проводять у місті Тернополі з 2011 року. Засновниками та організаторами фестивалю-конкурсу є Тернопільська міська рада та управління культури і мистецтв ТМР.