Техогляд 2025: які автомобілі мають проходити та як це зробити

Технічний огляд автомобіля — це запорука безпеки та комфортної експлуатації транспортного засобу.

Хто з водіїв має проходити обов’язковий техогляд автомобіля в Україні та як це правильно зробити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які автомобілі мають проходити техогляд в Україні у 2025 році

Перевіряти технічний стан автомобіля необхідно для того, щоб пересвідчитися, що він справний та відповідає усім вимогам безпеки дорожнього руху та екологічності.

Обов’язковий технічний контроль (ОТК) у 2025 році мають проходити:

автобуси;

вантажні автомобілі;

транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі;

легкові автомобілі, що використовуються з метою отримання прибутку (таксі).

Перевірку технічного стану транспортних засобів проводять спеціалізовані сертифіковані установи, що мають відповідне технічне оснащення.

Яка періодичність проходження обов’язкового технічного контролю ТЗ

Порядок проходження техогляду виглядає наступним чином:

Раз на два роки проходять техогляд легкові автомобілі, що використовуються для комерційних перевезень людей чи вантажів, а також вантажівки до 3,5 тонни та їх причепи, за умови, що з моменту початку експлуатації минуло понад два роки.

Щороку перевірку проходять вантажні транспортні засоби масою понад 3,5 тонни, їх причепи, а також таксі, незалежно від того, скільки часу вони використовуються.

Двічі на рік огляд необхідний автобусам і спецтехніці, що транспортує небезпечні вантажі, незалежно від терміну експлуатації.

Як здійснюється техогляд у 2025 році

Під час ОТК проводиться діагностика ключових систем безпеки, зокрема гальмівної системи та механізму кермування. Також перевіряється стан шин, коліс, ступінь прозорості автомобільного скла та справність усіх зовнішніх світлових елементів.

У разі, якщо автомобіль обладнаний газобалонною установкою, вона проходить окрему ретельну перевірку.

Результати обстеження вносяться до електронного протоколу ОТК. Перевірити дійсність документа можна онлайн за допомогою сервісу Перевірка протоколу ОТК на сайті Головного сервісного центру МВС.

Для протоколів, виданих після 9 лютого 2024 року, доступна також перевірка через QR-код, нанесений на сам документ.

Зазначимо, що під час проведення перевірки здійснюється обов’язкова фотофіксація. Відеофіксація буде дозволена через шість місяців після завершення чи скасування воєнного стану.

Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення ОТК транспортного засобу протягом трьох років.

Орієнтовний час обов’язкового технічного контролю ТЗ загального призначення становить:

30 хвилин — для причепів та напівпричепів;

40 хвилин — для легкових автомобілів;

60 хвилин — для вантажних автомобілів;

65 хвилин — для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткуванням, оперативний час може бути іншим.

З 1 червня 2025 року зростуть ціни на техогляд. Зокрема ОТК для легкових авто коштуватиме — до 1700 грн, для вантажівок, автобусів — до 2300 грн.