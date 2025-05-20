Поліцейські Тернопільщини нагадують, що за зберігання наркотиків можна потрапити за ґрати

Поліцейські продовжують виявляти факти незаконного обігу наркотичних речовин.

16 травня близько 14:00 під час патрулювання території наряд поліції на вулиці Чайковського в обласному центрі зупинив місцеву жительку. Жінка у відділенні поштового зв’язку отримала посилку з забороненою подрібненою зеленою речовиною. Вона зізналася, що наркотики замовила через інтернет.

Добровільно видав заборонені речовини військовослужбовцям Нацгвардії ще один тернополянин. Чоловіка на вулиці Руська 17 травня о 19:36 зупинили для перевірки документів. Під час розмови він зізнався, що має наркотичну речовину.

Про посилку з забороненими речовинами на спецлінію Чортківського райуправління поліції надійшло повідомлення від чергового слідчого ізолятора. Він заявив, що на ім’я засудженого надійшла передача і коли її перевіряли, то виявили зіп-пакет із невідомою кристалічною речовиною.

Усю заборонену сировину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Дізнавачі поліції встановлюють походження наркотиків. Тривають перевірки.