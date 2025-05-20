Машину не отримав, кошти втратив: працівники поліції застерігають громадян від інтернет-афер

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють обставини шахрайства, внаслідок якого 52-річний мешканець Тернопільського району втратив понад 128 000 гривень. Чоловік намагався придбати автомобіль через інтернет, проте залишився і без грошей, і без авто.

За словами заявника, він знайшов оголошення на популярній онлайн-платформі. Автомобіль пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв’язок, надав фото та відео машини, запевнив, що технічний стан – відмінний, і навіть пообіцяв доставити транспорт за потреби.

Потенційного покупця все влаштовувало. Він погодився на умови та був готовий до купівлі. Однак продавець наполіг на передоплаті – мовляв, аби не їхати даремно, потрібно перерахувати половину вартості авто. Зрештою, чоловік переказав на вказаний банківський рахунок понад 128 тисяч гривень.

Щойно кошти надійшли, зв’язок із «продавцем» обірвався. Транспортний засіб потерпілий так і не отримав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайської схеми, звернувся за допомогою до правоохоронців.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські нагадують: не довіряйте незнайомцям в інтернеті, особливо мова йде про значні суми коштів. Перевіряйте інформацію, не переказуйте кошти наперед, зустрічайтеся особисто та користуйтеся офіційними сервісами з гарантіями безпечних угод.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.