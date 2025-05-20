До Тернополя вперше завітає пересувна виставка про Антарктиду

У середу, 21 травня, до Тернополя вперше завітає виставка «Україна в Антарктиці: дослідження і незламність». Початок – о 14:00.

Під час виставки можна буде дізнатися, які дослідження проводить Україна в Антарктиці та чому вони важливі, хто працює в українських антарктичних експедиціях, хто такі «бойові пінгвіни» та як їх можна підтримати.

На відкриття виставки онлайн завітають наші вчені зі станції «Академік Вернадський». Також буде представлено низку авторських відео.

Унікальністю виставки в Тернополі є те, що вона буде мандрівною – протягом 21-31 травня будуть змінюватися локації для якнайширшого охоплення бажаючих глянути на життя в Антарктиці.

Графік перебування «мандрівної» виставки в Тернополі:

21-23 травня – Центр науки Тернополя (площа Героїв Євромайдану, 4);

24-26 травня – Дитячо-юнацький пластовий центр ( вул. Федьковича, 11, актовий зал);

27-30 травня – Національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (вул. Кривоноса, 2, фоє центрального корпусу);

31 травня – фестиваль «Наукові пікніки-2025» (Театральний майдан).

Час відкритого огляду виставки на локаціях: від 10:00 до 18:00. Вхід – безкоштовний.

Експозиція організована Національним антарктичним науковим центром спільно з Центром науки Тернополя, управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР, компанією туристичного спорядження Gorgany. Друзі проєкту: виробник сублімованої їжі «ЇDLO», Дитячо-юнацький пластовий центр, профком ТНПУ ім. В. Гнатюка.