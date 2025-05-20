До команди служби освітньої безпеки Тернопільщини приєдналися 12 нових інспекторів

Поліцейські пройшли спеціальне навчання та приступили до виконання службових обов’язків у закріплених закладах освіти області.

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП в області Іван Рибчак підкреслив важливу роль новопризначених інспекторів у створенні безпечного освітнього середовища.

«Ваша присутність у школах — це не лише профілактика правопорушень, а й підтримка для учнів, педагогів і батьків. Ви маєте стати тими, до кого можна звернутися по допомогу, за порадою чи захистом», — зазначив Іван Рибчак.

Співробітники сектору організації «Служби освітньої безпеки» провели з молодими фахівцями нараду, під час якої окреслили ключові завдання та стандарти взаємодії з учасниками освітнього процесу. Особливу увагу приділили алгоритмам дій у надзвичайних ситуаціях, роботі з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також заходам із запобігання булінгу та іншим формам насильства в шкільному середовищі.

Питання адаптації до нових умов служби та налагодження ефективної співпраці з колективами навчальних закладів обговорили з новопризначеними інспекторами поліцейські психологи. На початковому етапі за кожним молодим фахівцем буде закріплений наставник, який надаватиме підтримку та допомогу в роботі.

Нагадаємо, що інспектори Служби освітньої безпеки працюють у школах Тернопільщини з 1 вересня 2024 року. Вони забезпечують правопорядок у школах, патрулюють територію, запобігають правопорушенням, а також контролюють пропускний режим, щоб не допустити проникнення сторонніх осіб чи небезпечних предметів до навчальних закладів.

За майже дев’ять місяців роботи інспектори служби освітньої безпеки провели сотні інтерактивних заходів, бесід і квестів для дітей у навчальних закладах. Такі ініціативи підвищують обізнаність школярів, навчають їх уникати протиправних ситуацій, дотримуватися правил безпеки та не боятися звертатися по допомогу у разі потреби.