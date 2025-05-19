Запропонував поліцейським 300 доларів неправомірної вигоди: жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі

Фігурант намагався уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За фактом пропозиції неправомірної вигоди слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції Тернопільського районного управління поліції зупинили водія автомобіля Citroen Jumpy за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником – жителем Тернополя – поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив огляд на місці зупинки за допомогою спеціального приладу — результат показав 1,08 проміле алкоголю в організмі, що у 5 разів перевищує допустиму норму.

Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським 300 євро. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, поліцейські склали на водія адмінпротоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські нагадують: за керування автомобілем у стані сп’яніння передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.