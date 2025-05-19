У Тернополі з нагоди Дня вишиванки відбувся «Літературник»

З нагоди Дня Вишиванки у Центрі науки Тернополя відбувся «Літературник» – вечір поезії, музики та щирих розмов. Під час заходу молодь Тернополя декламувала улюблені вірші, читала власні поезії, захоплювала музичними творами і ділилася своїми думками.

Захід організовано Тернопільською міською радою за координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР, а також за участі Молодіжної міської ради, ГО «Центр науки Тернополя», ГО «Молодіжний центр Тернополя», учнівського парламенту «Наснага», ГО «Українські студенти за свободу» та учасників молодіжного стажування у виконавчих органах Тернопільської міської ради.