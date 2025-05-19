Тернопіль оголосив закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T на понад 1,2 млн грн

Тернопіль продовжує допомагати українським захисникам, забезпечуючи їх сучасною технікою, необхідною для виконання бойових завдань.

Так, цими днями Тернопільська міська рада оголосила закупівлю п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну суму 1 283 500 грн. Ці дрони допоможуть військовим у розвідці, спостереженні за пересуванням ворога та збереженні життя наших захисників. Ознайомитися з деталями тендеру можна за посиланням.

Додамо, також тривають закупівлі 50 безпілотних літальних апаратів VYRIY PRO 10 та трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T.