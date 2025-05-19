Родини Героїв отримали квитки на концерт SHUMEI у Тернополі

У Тернополі в ПК «Березіль» у рамках всеукраїнського туру відбувся концерт одного із найяскравіших талантів сучасної української сцени – Олега Шумея (SHUMEI). Цей захід змогли безкоштовно відвідати родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади.

Зокрема, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР передало родинам захисників 100 квитків на концерт, що відбувся 17 травня.

Нагадаємо, що Тернопільська міська рада активно реалізує програми підтримки сімей загиблих Героїв. Зокрема, діють програми «Родини Героїв» та «Діти Героїв». Ці ініціативи спрямовані на надання підтримки родинам загиблих та зниклих безвісти ветеранів війни, а також дітям, чиї батьки стали захисниками України. Крім того, діти цих родин мають можливість брати участь у різноманітних культурних заходах, що сприяють їхньому емоційному розвитку та створюють моменти радості в цей складний час.