Понад 130 учасників змагались у відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання «Кубок міського голови 2025»

14–16 травня 2025 року у плавальному басейні «КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського» відбувся відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання – «Кубок міського голови 2025». У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з Тернополя, Луцька, Хмельницького та Івано-Франківська.

Юні спортсмени змагалися у двох вікових категоріях: 2008–2010 р.н. та 2011 р.н. і молодші. Програма чемпіонату включала запливи на дистанціях 50, 100 та 200 метрів вільним стилем, брасом, батерфляєм, на спині, 100 та 200 метрів комплексним плаванням, а також 400 метрів вільним стилем.

Упродовж змагань було розіграно 60 комплектів нагород та 2 Кубки за абсолютно кращий результат, показаний на дистанції, незалежно вд віку учасника змагань.

Кубками відзначено:

Лукаву Діану (2010 р.н.), вихованку «КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського», яка здобула 551 бал на дистанції 50 м вільним стилем.

Басару Віталія (2008 р.н.), вихованця «КДЮСШ №1» ТМР, який отримав 644 бали на дистанції 50 м на спині.

Вітаємо всіх спортсменів із чудовими виступами та дякуємо тренерам за професійну підготовку