Команда Галицького фахового коледжу – кращі юні рятувальники Тернополя

У парку Сопільче відбувся традиційний збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки», присвячений пам’яті Леоніда Кудринського – учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, почесного громадянина міста Тернополя.

Змагання відбуваються вже більше 10 років. Цьогоріч у них взяли участь 176 учнів із 22 закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради.

Під час змагання юні рятувальники долали чотири етапи комбінованої дистанції, зокрема, проводили рятувальні роботи з висотної будівлі, рятували «постраждалого» на воді, надавали домедичну допомогу «постраждалим», а також проходили письмове тестування з домедичної допомоги та питань безпеки життєдіяльності.

Згідно із рішенням суддівської колегії перше місце у зборі-змаганнях юних рятувальників виборола команда Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола (тренер Вадим Ляска).

Друге місце посіла команда Тернопільського класичного ліцею (тренерка Наталія Остапенко), а третє місце здобула команда Тернопільського академічного ліцею «Генезис» (тренер Ігор Клапоущак).