Бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини отримали автомобіль швидкої допомоги від чеських волонтерів

Транспортний засіб оснащений усім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги в умовах фронту. Це вже не перша допомога для тернопільських поліцейських від волонтерів чеської організації Team4Ukraine.

Автомобіль швидкої допомоги призначений для потреб бійців стрілецького батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, які у складі Сил безпеки та оборони виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту на Донеччині.

Окрім транспортного засобу, волонтери передали спецпризначенцям сім портативних зарядних станцій та п’ять тактичних рюкзаків, укомплектованих сучасними кровоспинними турнікетами, перев’язувальними матеріалами та всім необхідним для порятунку життя.

Представники чеської громадської організації Team4Ukraine вже четвертий рік поспіль активно співпрацюють з тернопільськими поліцейськими. Зокрема, передавали автомобілі швидкої допомоги на передову, медичне обладнання та препарати, а також проводили тренінги з тактичної медицини для бійців.

Поліцейські вдячні волонтерам за постійну підтримку та допомогу.