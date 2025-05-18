Водії, позбавлені права керувати авто, продовжують ігнорувати рішення суду

Поліцейські Тернопільщини фіксують випадки, коли водії свідомо ігнорують рішення суду та сідають за кермо без посвідчення водія.

За останню добу правоохоронці виявили трьох кермувальників, які порушили закон. Двох водіїв суд позбавив посвідчення водія на рік, а ще одного – на 7 років. За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження відповідно до ч. 1 статті 382 (невиконання судового рішення)Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що згідно із частинами 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди після позбавлення права керувати транспортом доведеться заплатити від 20 400 до 40 800 гривень. Кермувальників, котрих двічі ловили на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду (стаття 382 ККУ) передбачає до трьох років позбавлення волі.

Пам’ятайте, безпека на дорогах залежить від кожного з нас.