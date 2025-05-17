Учні з Тернополя і міста Суми змагалися у «вишиванко-батлі»

Всесвітній день вишиванки об’єднав учнівську молодь із міст Тернополя та Сум. В рамках проєкту «Пліч -о-пліч: згуртовані громади» представники тернопільського міського учнівського парламенту «Наснага» провели онлайн інтелектуальну гру з командою сумського Палацу дітей та юнацтва.

Під час інтерактивного «вишиванко-батлу» учасники мали змогу більше дізнатися про українську вишиванку, глибше зануритися в її історію та перевірити свої знання з цієї теми.

Захід відбувся за сприянням управління освіти і науки ТМР.