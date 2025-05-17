У Тернополі під колеса автомобіля потрапив 16-річний мотоцикліст

Порушення правил безпеки дорожнього руху – основна причина травмувань людей.

15 травня на спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що до них з переломом ключиці звернулася тернополянка. 74-річна жінка травмувалася у тролейбусі. У ході перевірки стало відомо, що на вулиці Київська водій маршрутного таксі здійснив екстрене гальмування і як наслідок – пенсіонерка не втрималася та впала.

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив й 16-річний житель села Підгороднє. Хлопець потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Chevrolet Aveo на проспекті Бандери допустив зіткнення з мотоциклом Kovi, яким керував неповнолітній.

16 травня приблизно об 11:40 перед перехрестям вулиць Бандери та Соборна в селі Байківці водійка Chevrolet Laceti виїхала за межі проїзної частини дороги, де врізалася в металеву огорожу. Внаслідок ДТП жінку із травмами та переломом доставили до медзакладу.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст крові. Триває слідство.