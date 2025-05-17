Поліцейські психологи допомагають молодим фахівцям адаптуватися до служби

У Тернополі для правоохоронців, які нещодавно завершили навчання у вишах і приступили до несення служби, співробітники управління кадрового забезпечення провели тренінг із психологічної адаптації.
Як зазначає старший психолог з особливих доручень УКЗ ГУНП в Тернопільській області Алла Круть, основна мета таких зустрічей – допомогти новобранцям успішно адаптуватися до умов служби, а також навчити їх долати емоційні та особистісні виклики, з якими стикаються поліцейські на початку своєї професійної кар’єри.
Учасники тренінгу отримали практичні поради щодо збереження внутрішньої рівноваги в стресових ситуаціях, побудови здорових комунікацій у колективі та підтримання балансу між роботою й особистим життям.
«Ми розуміємо, що перші місяці можуть бути непростими. У разі виникнення будь-яких труднощів – психологічних, професійних чи особистих – кожен молодий поліцейський може розраховувати на нашу підтримку», – наголосив начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Зіновій Кутний.
Співробітники управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області звернули увагу правоохоронців на необхідність дотримання етичних норм і недопущення порушень дисципліни та законності.
Такі зустрічі є важливою складовою системної підтримки молодих кадрів, адже саме від рівня їхньої адаптації та готовності до викликів значною мірою залежить ефективність діяльності всієї поліцейської служби.
Захід проведено в межах реалізації всеукраїнських проєктів #ТиЯк? та #Пункт_психологічних_практик, спрямованих на посилення ментального здоров’я працівників правоохоронних органів.